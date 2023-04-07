Прокуратура Колумбии предъявило обвинение человеку, угрожавшему президенту Петро

"Сорок восемь часов назад президент Густаво Петро попросил меня разобраться с жалобой, в которой некий человек запугивал и высказывался против его жизни и неприкосновенности.

В этом смысле я хочу сообщить сегодня президенту Густаво Петро и всей стране, что мы урегулировали это дело", - сказал Барбоза.



Специализированная группа из группы угроз Национального управления по борьбе с нарушениями прав человека Генеральной прокуратуры установила личность Эрреры Чингате, который распространял запугивания в адрес президента в своих сетях.



"Вышеупомянутый господин Эррера был вызван на допрос и взял на себя ответственность за произошедшее.

В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с угрозами в адрес правозащитников и государственных служащих", - добавил прокурор, отметив, что разбирательство состоится в назначенный судебной инстанцией день.