Колумбия ускоряет эвакуацию 2500 семей из-за вулкана

Регистраторы сейсмической активности зафиксировали 5200 событий во вторник, когда до объявления оранжевого уровня активности вулкана в среднем происходило 50 землетрясений в день, по данным Колумбийской геологической службы.



В понедельник решение об эвакуации затронуло 40 семей, которые были расположены в самой высокой части и ближе всего к вулкану.



Но рано утром в среду Геологическая служба зарегистрировала семь землетрясений силой более 2,0 баллов по шкале Рихтера. Максимальная магнитуда составила 3,9, что является самым высоким показателем с 1985 года и превышает толчки того года, когда произошло последнее извержение Невадо-дель-Руис.



Мониторинг активности вулкана ведется постоянно и в приоритетном порядке с 1985 года, когда извержение и последующий сход лавин привели к гибели почти 25 000 человек в департаменте Толима.