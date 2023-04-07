В США появилось 236 000 рабочих мест, несмотря на повышение ставки ФРС

Уровень безработицы снизился до 3,5%, что чуть выше 53-летнего минимума в 3,4%, установленного в январе.



В то же время некоторые детали пятничного отчета Министерства труда повысили вероятность того, что инфляционное давление может ослабнуть и что ФРС может вскоре принять решение приостановить повышение ставок. Средняя почасовая заработная плата выросла на 4,2% по сравнению с 12 месяцами ранее, что резко ниже февральского роста на 4,6% в годовом исчислении.



В месячном исчислении заработная плата выросла на 0,3% с февраля по март, что на 0,2% больше, чем в январе-феврале. Но даже этот показатель свидетельствует о замедлении темпов роста средней заработной платы в последние месяцы 2022 года.



Рост числа рабочих мест в прошлом месяце стал более умеренным по сравнению с 326 000, которые были добавлены в феврале.



Сегодняшний отчет - это отчет "золотой середины", - сказал Дэниел Чжао, ведущий экономист Glassdoor. "Трудно найти способ, которым он мог бы быть лучше. Мы видим, что рынок труда охлаждается, но он все еще устойчив".