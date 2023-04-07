Пятнадцать сотрудников и пять заключенных пострадали в результате пожара, который начался около 13:30 в четверг, сообщили в городском управлении исправительных учреждений. Пожарная служба Нью-Йорка потушила пожар в течение часа, сказал представитель департамента.
Пятнадцать пострадавших были доставлены в больницы для лечения, остальные пять отказались от медицинской помощи, сообщили в пожарном департаменте. Информации о состоянии пострадавших в пятницу не поступало.
"Здоровье и безопасность тех, кто работает и живет в наших учреждениях, является нашим главным приоритетом", - сказал в своем заявлении Джеймс Бойд, заместитель комиссара Департамента исправительных учреждений по общественной информации. "Мы очень серьезно относимся к поджогу и будем добиваться повторного ареста причастного лица до окончания расследования".
Пожар произошел в тот день, когда группа законодателей-демократов штата посетила остров Райкерс, чтобы подчеркнуть свое несогласие с предложенными губернатором Кэти Хочул изменениями в законах Нью-Йорка о залоге. План по предоставлению судьям большей свободы действий при назначении залога является одним из ключевых вопросов, затормозивших переговоры по бюджету штата.
20 человек пострадали при пожаре в тюрьме Райкерс Айленд в Нью-Йорке
В результате пожара, устроенного заключенным на проблемном нью-йоркском острове Райкерс, в день посещения тюремного комплекса законодателями, пострадали 20 человек, сообщили власти.
Пятнадцать сотрудников и пять заключенных пострадали в результате пожара, который начался около 13:30 в четверг, сообщили в городском управлении исправительных учреждений. Пожарная служба Нью-Йорка потушила пожар в течение часа, сказал представитель департамента.
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