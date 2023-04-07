Tesla снижает цены на все модели, это третье снижение в этом году

Снижение цен, появившееся в пятницу на сайте Tesla, варьируется от $5 000 за автомобиль для более дорогих моделей Tesla, которые продаются медленнее, - большого седана S и большого внедорожника X.



Компания снизила цену на $2 000 на маленький внедорожник Y, свою самую популярную модель, и добавила более дешевую версию с двумя двигателями по цене $49 990. Цена на маленький седан 3 была снижена на $1 000.



Эти шаги были предприняты на фоне того, что продажи Tesla в первом квартале выросли на 36%, но не оправдали ожиданий аналитиков. Компания сообщила в воскресенье, что с января по март она поставила квартальный рекорд - 422 875 автомобилей по всему миру, по сравнению с чуть более 310 000 автомобилей год назад. Но этот рост не дотянул до прогнозов аналитиков, которые ожидали 432 000 автомобилей за квартал, по данным FactSet.



В пятницу было оставлено сообщение с просьбой прокомментировать причину снижения цен компанией Tesla, расположенной в Остине, штат Техас.