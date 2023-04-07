Пожарные Детройта сообщили, 11 человек пострадали при пожаре в жилом доме

Стилист знаменитостей Рикардо Рохас ищет место в Голливуде.

Рикардо Рохас, один из любимых стилистов американских знаменитостей, взялся за осуществление мечты, которую он преследовал, приехав в страну более 30 лет назад: стать актером, потому что, как он сказал агентству EFE, "никогда не поздно" покорить Голливуд.