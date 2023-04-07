Пожарные Детройта сообщили, 11 человек пострадали при пожаре в жилом доме

19:33 2023-04-07

Около десятка человек пострадали в результате пожара в многоквартирном доме рано утром в пятницу в западной части Детройта.

Двадцать человек были перемещены, а 11 человек получили травмы, включая вдыхание дыма, ушибы и синяки, сообщил начальник пожарной службы Джеймс Харрис газете "Детройт Ньюс".

Сообщение о пожаре поступило около 3:30 утра. В результате пятиэтажное здание получило значительные повреждения.

По крайней мере, некоторые секции крыши здания, похоже, обрушились. Харрис назвал здание "полной потерей".