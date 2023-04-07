Cruise утверждает в правительственных документах, опубликованных в пятницу, что роботакси неточно предсказало движение автобуса, когда он отъезжал от остановки 23 марта. Сочлененный" двухсекционный автобус затормозил при отъезде от остановки и был сбит самодвижущимся транспортным средством.
Компания Cruise охарактеризовала аварию как поломку и заявила, что никто не пострадал. В документах, направленных в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, компания утверждает, что обновление программного обеспечения было произведено 25 марта.
"Cruise определил, что столкновение было вызвано проблемой, связанной с прогнозированием уникальных движений сочлененных транспортных средств в редких обстоятельствах", - говорится в документах компании.
Компания заявила, что других аварий из-за этой проблемы не было, и что после обновления то же самое не повторится. Cruise заявила, что отзыв был сделан для того, чтобы быть прозрачным и помочь общественности понять суть аварии.
GM Cruise отзывает 300 роботов-такси после аварии с участием автобуса
Подразделение автономных автомобилей Cruise компании General Motors отозвало 300 роботакси для обновления программного обеспечения после того, как одно из них врезалось задней частью в муниципальный автобус в Сан-Франциско.
Cruise утверждает в правительственных документах, опубликованных в пятницу, что роботакси неточно предсказало движение автобуса, когда он отъезжал от остановки 23 марта. Сочлененный" двухсекционный автобус затормозил при отъезде от остановки и был сбит самодвижущимся транспортным средством.
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