GM Cruise отзывает 300 роботов-такси после аварии с участием автобуса

Cruise утверждает в правительственных документах, опубликованных в пятницу, что роботакси неточно предсказало движение автобуса, когда он отъезжал от остановки 23 марта. Сочлененный" двухсекционный автобус затормозил при отъезде от остановки и был сбит самодвижущимся транспортным средством.



Компания Cruise охарактеризовала аварию как поломку и заявила, что никто не пострадал. В документах, направленных в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, компания утверждает, что обновление программного обеспечения было произведено 25 марта.



"Cruise определил, что столкновение было вызвано проблемой, связанной с прогнозированием уникальных движений сочлененных транспортных средств в редких обстоятельствах", - говорится в документах компании.



Компания заявила, что других аварий из-за этой проблемы не было, и что после обновления то же самое не повторится. Cruise заявила, что отзыв был сделан для того, чтобы быть прозрачным и помочь общественности понять суть аварии.