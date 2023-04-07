Полиция Техаса сообщила: Пропавший 6-летний мальчик считается мертвым

В конце прошлого месяца власти Техаса объявили о пропаже Ноэля Родригеса-Альвареса из Эвермана, города в столичном округе Даллас-Форт-Уэрт.



После проведения интервью с членами семьи и расследования историй, которые, по их мнению, якобы рассказала его мать, чтобы скрыть его исчезновение, включая то, что она продала его, "это привело к очень печальному, невообразимому, разрушительному выводу, что Ноэль, скорее всего, умер", - сказал начальник полиции Эвермана К.В. Спенсер на пресс-брифинге в четверг.

В последний раз Ноэля видели живым около рождения его сестер-близнецов в октябре, "он выглядел нездоровым и истощенным", по словам Спенсера. В начале ноября его мать, Синди Родригес-Сингх, подала документы на получение паспортов для всех своих детей, кроме Ноэля, сказал начальник полиции.