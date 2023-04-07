Более 150 священников обвиняются в сексуальном насилии над более чем 600 детьми в Мэриленде

19:40 2023-04-07

Более 150 священников и других лиц, связанных с Балтиморской архиепархией, обвиняются в сексуальном насилии над более чем 600 детьми в недавно опубликованном докладе генерального прокурора штата Мэриленд Энтони Г. Брауна.

В докладе, в котором были изучены тысячи документов, относящихся к 1940-м годам, говорится, что число детей, подвергшихся насилию, "вероятно, намного больше", чем 600.

"Огромное количество насильников и жертв, развращенность поведения насильников и частота, с которой известные насильники получали возможность продолжать совращать детей, поражают воображение", - говорится в докладе.

Балтиморская архиепархия - старейшая епархия в США, основанная в 1789 году.

Генеральная прокуратура штата Мэриленд начала расследование в 2018 году, выявляя не только случаи злоупотреблений, но и усилия руководства по сокрытию противоправного поведения.