Более 150 священников обвиняются в сексуальном насилии над более чем 600 детьми в Мэриленде

В докладе, в котором были изучены тысячи документов, относящихся к 1940-м годам, говорится, что число детей, подвергшихся насилию, "вероятно, намного больше", чем 600.



"Огромное количество насильников и жертв, развращенность поведения насильников и частота, с которой известные насильники получали возможность продолжать совращать детей, поражают воображение", - говорится в докладе.



Балтиморская архиепархия - старейшая епархия в США, основанная в 1789 году.



Генеральная прокуратура штата Мэриленд начала расследование в 2018 году, выявляя не только случаи злоупотреблений, но и усилия руководства по сокрытию противоправного поведения.