2 человека убиты на Западном берегу после того, как Израиль нанес удары по Ливану

Позднее в течение дня появились признаки того, что обе стороны пытаются сдержать военные действия. Бои на северной и южной границах Израиля утихли после рассвета, а полуденная молитва в мечети Аль-Акса в Иерусалиме прошла мирно.

Но всего несколько часов спустя в результате нападения палестинцев со стрельбой на оккупированном Израилем Западном берегу погибли две женщины вблизи израильского поселения - мрачное напоминание о взрывоопасной ситуации.



Израильские удары, нанесенные рано утром, последовали за необычайно мощным ракетным обстрелом Израиля с юга Ливана, который аналитики назвали самым серьезным трансграничным насилием со времен войны Израиля с ливанскими боевиками "Хезболла" в 2006 году.

Насилие вспыхнуло после того, как в начале недели израильская полиция провела рейд в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, что вызвало волнения в оспариваемой столице и возмущение во всем арабском мире.



Израильские удары, похоже, были направлены на то, чтобы не привлечь Хезболлу, поддерживаемую Ираном шиитскую группировку, которую Израиль считает своей самой непосредственной угрозой.