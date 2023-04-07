Джо Байден наложил вето на законопроект, направленный на отмену водных защит EPA

Республиканцы - и некоторые демократы - нацелились на правило Агентства по охране окружающей среды, защищающее тысячи небольших ручьев, водно-болотных угодий и других водных путей, назвав его экологическим перегибом, который вредит бизнесу, застройщикам и фермерам.



В ходе отдельных голосований Палата представителей и Сенат использовали Закон о пересмотре решений Конгресса, чтобы принять меру, блокирующую правило о чистой воде, которое было принято в конце прошлого года.



В своем послании о вето в четверг Байден сказал, что двухпартийная мера оставит американцев без четкого определения понятия "воды Соединенных Штатов". "Споры по поводу этого термина - и широты действия эпохального Закона о чистых водах - продолжаются на протяжении как минимум трех президентских администраций.



Защитники окружающей среды и президенты-демократы настаивали на расширении определения и защите большего количества водных путей от загрязнения, в то время как праворадикальные группы и администрация Трампа утверждали, что защита меньшего количества водных путей принесет пользу строителям, фермерам и бизнесу.