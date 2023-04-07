28-летний Майкл Боатрайт, 26-летний Дедрик Уильямс и 24-летний Трейвон Ньюсом были осуждены в прошлом месяце за убийство первой степени и вооруженное ограбление присяжными после восьми дней обсуждения.
Прокуроры не добивались смертной казни, поэтому пожизненное заключение было единственным приговором, который мог вынести окружной судья округа Бровард Майкл Усан за убийство первой степени.
В ходе судебного процесса, длившегося месяц, обвинители связали Боатрайта, Уильямса и Ньюсома со стрельбой 18 июня 2018 года возле Riva Motorsports в пригороде Форт-Лодердейла благодаря обширным видеозаписям с камер наблюдения, сделанным внутри и снаружи магазина, а также видеозаписям с мобильных телефонов мужчин, на которых видно, как они размахивают кулаками со 100-долларовыми купюрами через несколько часов после убийства.
Прокуроры также располагали показаниями четвертого человека, Роберта Аллена, бывшего друга обвиняемых, который заявил, что участвовал в ограблении. В прошлом году он признал себя виновным в убийстве второй степени. Его приговор был отложен до завершения суда над тремя другими обвиняемыми.
Приговор Аллену может быть как небольшим, то есть он может вскоре выйти на свободу, так и пожизненным, в зависимости от того, какое значение прокуроры придадут его помощи.
Осужденные убийцы XXXTentacion приговорены к пожизненному заключению
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28-летний Майкл Боатрайт, 26-летний Дедрик Уильямс и 24-летний Трейвон Ньюсом были осуждены в прошлом месяце за убийство первой степени и вооруженное ограбление присяжными после восьми дней обсуждения.
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