Китаец, который заковал женщину в цепи, приговорен к 9 годам лишения свободы

19:44 2023-04-07

В пятницу китайский мужчина был приговорен к девяти годам тюремного заключения за жестокое обращение и незаконное задержание женщины, которая была закована в цепи в вирусном видеоролике, вызвавшем возмущение в Китае в прошлом году.

Жестокое обращение с женщиной, "Xiaohuamei", или "Маленький цветок сливы", вызвало широкую озабоченность в Китае в феврале прошлого года и временами затмевало зимние Олимпийские игры в Пекине в режиме онлайн. Ее история появилась в китайских социальных сетях, несмотря на цифровые и человеческие цензоры, и побудила комментаторов призвать национальные СМИ обратить внимание на скандал.

После объявления приговора в пятницу это дело стало одной из самых популярных тем в китайских социальных сетях Weibo. Многие люди жаловались, что девять лет лишения свободы для мужчины - слишком мягкое наказание за то, что он с ней сделал.

В заявлении суда города Сюйчжоу, вынесшего приговор, говорится, что Дун Чжимин и его покойный отец купили Маленькую Цветущую Сливу в конце 1990-х годов за 5 000 юаней ($727) и что в последние годы он жестоко обращался с ней, приковывая ее цепями за шею и связывая ее тело кусками ткани и веревками. Она страдала от голода и жила в помещении без воды и электричества, говорится в сообщении. И это несмотря на то, что у него от нее восемь детей.