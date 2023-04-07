Китаец, который заковал женщину в цепи, приговорен к 9 годам лишения свободы

Жестокое обращение с женщиной, "Xiaohuamei", или "Маленький цветок сливы", вызвало широкую озабоченность в Китае в феврале прошлого года и временами затмевало зимние Олимпийские игры в Пекине в режиме онлайн. Ее история появилась в китайских социальных сетях, несмотря на цифровые и человеческие цензоры, и побудила комментаторов призвать национальные СМИ обратить внимание на скандал.



После объявления приговора в пятницу это дело стало одной из самых популярных тем в китайских социальных сетях Weibo. Многие люди жаловались, что девять лет лишения свободы для мужчины - слишком мягкое наказание за то, что он с ней сделал.



В заявлении суда города Сюйчжоу, вынесшего приговор, говорится, что Дун Чжимин и его покойный отец купили Маленькую Цветущую Сливу в конце 1990-х годов за 5 000 юаней ($727) и что в последние годы он жестоко обращался с ней, приковывая ее цепями за шею и связывая ее тело кусками ткани и веревками. Она страдала от голода и жила в помещении без воды и электричества, говорится в сообщении. И это несмотря на то, что у него от нее восемь детей.