Китай ввел санкции против библиотеки Рейгана и других стран из-за поездки Цай в США

Спикер Палаты представителей от республиканцев Кевин Маккарти провел переговоры в среду с президентом Цай Ин-вэнь в библиотеке Рейгана в Сими-Вэлли, штат Калифорния, вопреки предупреждениям Китая.

Маккарти присоединился к растущему ряду иностранных законодателей, которые встретились с Цай в знак поддержки Тайваня перед лицом китайского запугивания.



Американо-китайские отношения упали до самого низкого уровня за последние десятилетия из-за споров о статусе Тайваня, который отделился от Китая в 1949 году после гражданской войны, а также вопросов безопасности, технологий и отношения Пекина к Гонконгу и мусульманским этническим меньшинствам.



Правящая Коммунистическая партия материка утверждает, что Тайвань должен воссоединиться с Китаем, если потребуется, силой, и не имеет права вести внешние отношения. Правительство президента Си Цзиньпина утверждает, что контакты с иностранными чиновниками поощрят тайваньцев, желающих получить официальную независимость, что, по мнению Пекина, приведет к войне.