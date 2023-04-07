Central de Abasto снабжает рынки других районов столицы, рестораны и другие части страны.
Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум сказала, что пожар начался в районе рынка, где собираются и хранятся деревянные поддоны и ящики, что означает наличие значительного количества топлива в ветреный вечер.
Пламя взметнулось высоко в ночное небо, подгоняемое шквалистым ветром, но пожарные сообщили, что через несколько часов пожар был в основном взят под контроль.
В заявлении администрации рынка, сделанном в четверг, говорится, что пожар начался около 7 часов вечера и охватил территорию, включающую 359 киосков, где производились и продавались картонные коробки, деревянные ящики и поддоны.
Остальная часть рынка, где продаются продукты и цветы, будет работать в пятницу в обычном режиме, добавила администрация через Twitter.
Пожарные борются с крупным пожаром на огромном мексиканском рынке
Около 200 пожарных боролись с огромным пламенем на разросшемся оптовом рынке Мехико в четверг вечером, никто не пострадал.
Central de Abasto снабжает рынки других районов столицы, рестораны и другие части страны.
-
-
-
21:00
Иван Ободов
Стилист знаменитостей Рикардо Рохас ищет место в Голливуде.
Рикардо Рохас, один из любимых стилистов американских знаменитостей, взялся за осуществление мечты, которую он преследовал, приехав в страну более 30 лет назад: стать актером, потому что, как он сказал агентству EFE, "никогда не поздно" покорить Голливуд.
-
20:59
Иван Ободов
Обвиняемый в теракте в Брюсселе в 2016 году сказал, что хотел снова ударить по Франции
Джихадисты, ответственные за теракты в Париже в 2015 году, намеревались вновь атаковать Францию во время футбольного чемпионата Евро-2016, заявил в четверг Мохамед Абрини, один из обвиняемых в терактах в Брюсселе в марте того же года.
-
20:58
Иван Ободов
В Марокко начался апелляционный суд над насильниками 11-летней девочки
Первое заседание апелляционного суда против трех насильников 11-летней девочки началось в четверг в Рабате, на фоне большого возмущения в стране Магриба по поводу легкого приговора в два года, который обвиняемые получили в первой инстанции.
-
20:57
Иван Ободов
COVID вызвал повреждение мозга у двух младенцев в США, инфицированных во время беременности
Исследователи из Университета Майами сообщили в четверг о первых двух подтвержденных случаях, когда вирус SARS-CoV-2 пересек плаценту матери и вызвал повреждение мозга у младенцев, которых они вынашивали.
-
20:56
Иван Ободов
Мужчина из Флориды арестован за то, что перерезал ноги и зарезал голубую цаплю
Мужчина из Порт-Сент-Люси на восточном побережье Флориды был арестован и обвинен в жестоком истязании и убийстве голубой цапли, которой он отрезал ноги, зарезал и перерезал шею на глазах у своих детей у себя дома, сообщили в среду местные СМИ.