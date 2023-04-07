Пожарные борются с крупным пожаром на огромном мексиканском рынке

Central de Abasto снабжает рынки других районов столицы, рестораны и другие части страны.



Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум сказала, что пожар начался в районе рынка, где собираются и хранятся деревянные поддоны и ящики, что означает наличие значительного количества топлива в ветреный вечер.



Пламя взметнулось высоко в ночное небо, подгоняемое шквалистым ветром, но пожарные сообщили, что через несколько часов пожар был в основном взят под контроль.



В заявлении администрации рынка, сделанном в четверг, говорится, что пожар начался около 7 часов вечера и охватил территорию, включающую 359 киосков, где производились и продавались картонные коробки, деревянные ящики и поддоны.



Остальная часть рынка, где продаются продукты и цветы, будет работать в пятницу в обычном режиме, добавила администрация через Twitter.