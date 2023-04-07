Согласно иску, поданному в четверг в Высший суд округа Лос-Анджелес, Сесилия Хейли начала работать в школе Simi Valley в ноябре в качестве запасного учителя, а в январе стала постоянным учителем третьего класса. Ее дочь, Чекарей Байерс, начала работать в школе в январе в качестве учителя пятого класса, говорится в иске.



Обе были уволены в марте, согласно иску, в котором утверждается, что их уволили после того, как они пожаловались на "незаконные и небезопасные методы", включая якобы отсутствие надлежащей дисциплинарной системы, школьной медсестры, уборщицы и мер безопасности.

"Не было предпринято никаких действий для устранения жалоб истиц на санитарные условия, здоровье, безопасность или образовательные стандарты в соответствии с местным законодательством и законодательством штата, которые истицы подавали на протяжении всего периода своей работы", - говорится в иске.



В иске, в котором Уэст, который сейчас носит имя Ye, и Донда Академия фигурируют в качестве ответчиков, также утверждается, что зарплата женщинам выплачивалась "несвоевременно или неточно".