Первая жертва, 16-летняя Лейла Сильвернейл, была найдена застреленной на обочине дороги 30 марта, сказал шериф округа Мэрион Билли Вудс. На следующий день, примерно в полумиле от нее, на обочине дороги был обнаружен 17-летний подросток, также смертельно раненный, сказал шериф.
Через день автомобиль Сильвернейл был найден частично затопленным в пруду примерно в 9 милях от места, где ее нашли, сказал шериф. Третья жертва, 16-летняя девушка, была найдена внутри багажника с огнестрельным ранением, по словам шерифа.
Все три жертвы были связаны с бандами и участвовали в совершении краж и ограблений, сказал Вудс на пресс-конференции в пятницу.
В какой-то момент три жертвы и трое подозреваемых оказались в машине Сильвернейла, после чего подозреваемые "повернулись к нашим трем жертвам и убили их", сказал Вудс. Шериф сказал, что мотивом было ограбление.
Двое подозреваемых арестованы за убийство подростков во Флориде, третий подозреваемый находится в розыске
Двое несовершеннолетних находятся под стражей в связи с убийством трех подростков в "сельской, сплоченной общине" Окклаваха, штат Флорида, сообщил шериф в пятницу, добавив, что третий подозреваемый, также несовершеннолетний, остается на свободе.
Первая жертва, 16-летняя Лейла Сильвернейл, была найдена застреленной на обочине дороги 30 марта, сказал шериф округа Мэрион Билли Вудс. На следующий день, примерно в полумиле от нее, на обочине дороги был обнаружен 17-летний подросток, также смертельно раненный, сказал шериф.
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