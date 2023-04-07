Двое подозреваемых арестованы за убийство подростков во Флориде, третий подозреваемый находится в розыске

Первая жертва, 16-летняя Лейла Сильвернейл, была найдена застреленной на обочине дороги 30 марта, сказал шериф округа Мэрион Билли Вудс. На следующий день, примерно в полумиле от нее, на обочине дороги был обнаружен 17-летний подросток, также смертельно раненный, сказал шериф.



Через день автомобиль Сильвернейл был найден частично затопленным в пруду примерно в 9 милях от места, где ее нашли, сказал шериф. Третья жертва, 16-летняя девушка, была найдена внутри багажника с огнестрельным ранением, по словам шерифа.



Все три жертвы были связаны с бандами и участвовали в совершении краж и ограблений, сказал Вудс на пресс-конференции в пятницу.



В какой-то момент три жертвы и трое подозреваемых оказались в машине Сильвернейла, после чего подозреваемые "повернулись к нашим трем жертвам и убили их", сказал Вудс. Шериф сказал, что мотивом было ограбление.