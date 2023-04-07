Tesla будет использовать батареи на основе железа в электрогрузовиках

Главный исполнительный директор Tesla Элон Маск выступал за технологию литий-железо-фосфатных (LFP) батарей, в которой доминируют китайские поставщики, заявив в марте, что "подавляющее большинство тяжелого подъема для электрификации будут составлять элементы на основе железа".



Однако строительство китайскими поставщиками заводов по производству батарей в США является сложной задачей из-за политической напряженности между США и Китаем.



Крупнейший в мире производитель электромобилей заявил в своем документе "Генеральный план, часть 3", опубликованном в среду, что он будет использовать батареи LFP для "ближнемагистральных" тяжелых электрогрузовиков, которые он называет "Semi Light", не сообщив подробностей, таких как дата запуска.



В декабре прошлого года Tesla начала поставки своих электрогрузовиков Semi с более длинным, 500-мильным запасом хода на одной зарядке, в которых используются батареи на основе никеля. Ранее Tesla заявляла, что она также запустит версию с запасом хода в 300 миль.



Автопроизводитель заявил, что в предлагаемых им небольших электромобилях будут использоваться батареи LFP емкостью 53 киловатт-часа (кВтч) против 75 кВтч у Model Y и Model 3.