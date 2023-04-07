Германия и Франция присоединяются к разбирательству ЕС против Венгрии в связи с анти-ЛГБТ законом

19:54 2023-04-07

Европейская комиссия передала дело Венгрии в Суд ЕС в середине 2022 года в связи с законом, запрещающим использование в школах материалов, пропагандирующих гомосексуализм и изменение пола.

Комиссия заявила, что считает этот закон нарушающим правила внутреннего рынка ЕС, основные права человека и ценности ЕС.

Призванный защищать детей правительством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который представляет себя как защитника традиционных семейных католических ценностей, закон был раскритикован правозащитными группами и международными наблюдательными органами как дискриминационный по отношению к ЛГБТ и назван "позором" председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Согласно заявлению правительства Германии, к судебному разбирательству присоединились 14 стран-членов ЕС: Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Португалия, Ирландия, Испания, Мальта, Австрия, Швеция, Словения, Финляндия, а теперь Франция и Германия.