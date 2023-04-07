В США арестовали отставного сальвадорского офицера, причастного к жестоким убийствам

Агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали Роберто Гарая во вторник в штате Нью-Джерси, сообщило агентство. Гарай служил командиром отделения специального военного подразделения, известного как батальон "Атлакатль", с 1981 по 1985 год.

Отставной сальвадорский генерал Хуан Рафаэль Бустильо в 2020 году признал, что "Атлакатль" несет ответственность за печально известную резню в Эль-Мозоте в 1981 году, в ходе которой было убито более 1000 жителей деревни, в основном женщин и детей.



По словам представителей ICE, батальон проводил внесудебные казни в Эль-Мозоте, а также в трех других массовых убийствах, в которых были убиты "сотни мирных жителей, не участвовавших в боевых действиях".



Затем Гарай "умышленно" исказил информацию о своем участии в массовых убийствах в поданном иммиграционном заявлении, говорится в заявлении. Рейтер не сразу удалось найти адвоката Гарая.



Один из нескольких кровавых конфликтов в Центральной Америке, связанных с холодной войной, гражданская война в Сальвадоре 1980-1992 годов, в которой левые повстанцы из Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти (FMLN) противостояли армии правого правительства, поддерживаемого США.