Демпарламентарии Невады продвигают законопроекты о контроле за оружием

Более чем через пять лет после того, как стрелок убил десятки людей на концерте кантри-музыки, недавний рост массовых расстрелов по всей США неоднократно упоминался в ходе дебатов по законопроекту о закреплении формулировок, направленных на запрет самодельных "пистолетов-призраков" и повышение возраста, дающего право на владение полуавтоматическими дробовиками и штурмовым оружием, с 18 до 21 года.



Другой законопроект запрещает владение оружием в пределах 100 ярдов (91 метра) от входа на избирательный участок, за небольшими исключениями. Третий законопроект запрещает владение огнестрельным оружием в течение десяти лет после осуждения за грубый проступок или преступление на почве ненависти.



Растущее число массовых расстрелов по всей территории США усилило политический раскол по вопросу владения оружием, причем штаты, возглавляемые демократами, настаивают на введении ограничений на владение оружием.

Во многих штатах, где законодательные органы возглавляют республиканцы, стрельба вряд ли станет причиной введения новых ограничений в этом году, что отражает убежденность в том, что проблема заключается в жестоких людях, а не в их владении оружием.