Бразилия запрещает использование вакцины против гриппа в 7 штатах

Эта мера является частью усилий по гарантированию статуса Бразилии как свободной от ящура и расширению зон, свободных от этой болезни без вакцинации к 2026 году, заявили в министерстве.



Распоряжение затрагивает штаты Эспирито-Санто, Гояс, Минас-Жерайс, Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул, Токантинс и федеральный округ.



В 2018 году Всемирная организация охраны здоровья животных (МЭБ) объявила Бразилию свободной от ящура с вакцинацией, улучшив доступ страны к первоклассным рынкам импорта, которые оставались ограниченными из-за опасений по поводу этой высококонтагиозной болезни.



Ящур вызывает лихорадку, ротовые волдыри и разрывы стоп у крупного рогатого скота и свиней, а также овец, коз и других жвачных животных с копытами.



В штатах, которым больше не нужно будет вакцинировать стада крупного рогатого скота и буйволов, насчитывается около 113 миллионов голов, что составляет почти половину всего поголовья страны, говорится в заявлении.



"Отказ от вакцинации снижает некоторые затраты, принося немедленную выгоду фермерам", - заявили в министерстве, добавив, что надеются на увеличение инвестиций для поддержания нынешнего состояния здоровья Бразилии.