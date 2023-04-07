Рождаемость в Италии достигла рекордно низкого уровня, население будет сокращаться дальше

В прошлом году в Италии было зарегистрировано более 12 смертей на каждые семь рождений, а численность постоянного населения сократилась на 179 000 человек до 58,85 миллионов, говорится в ежегодном демографическом отчете ISTAT.



Снижение численности населения несколько замедлилось по сравнению с 2021 и 2020 годами, когда пандемия COVID-19 оказала сильное влияние.



В 2022 году в Италии было зарегистрировано 392 600 рождений, по сравнению с 400 249 в предыдущем году, сообщает ISTAT, что является 14-м подряд падением и самым низким показателем с момента объединения страны в 1861 году.



"Основным фактором является сокращение и старение женского населения в возрастной группе 15-49 лет, которая традиционно считается репродуктивной", - говорится в записке института.