В прошлом году в Италии было зарегистрировано более 12 смертей на каждые семь рождений, а численность постоянного населения сократилась на 179 000 человек до 58,85 миллионов, говорится в ежегодном демографическом отчете ISTAT.
Снижение численности населения несколько замедлилось по сравнению с 2021 и 2020 годами, когда пандемия COVID-19 оказала сильное влияние.
В 2022 году в Италии было зарегистрировано 392 600 рождений, по сравнению с 400 249 в предыдущем году, сообщает ISTAT, что является 14-м подряд падением и самым низким показателем с момента объединения страны в 1861 году.
"Основным фактором является сокращение и старение женского населения в возрастной группе 15-49 лет, которая традиционно считается репродуктивной", - говорится в записке института.
Рождаемость в Италии достигла рекордно низкого уровня, население будет сокращаться дальше
Нехватка детей в Италии считается чрезвычайной ситуацией, и решение этой проблемы было одним из главных политических обещаний Джорджии Мелони перед прошлогодними выборами, в результате которых она стала первой женщиной-премьер-министром страны.
В прошлом году в Италии было зарегистрировано более 12 смертей на каждые семь рождений, а численность постоянного населения сократилась на 179 000 человек до 58,85 миллионов, говорится в ежегодном демографическом отчете ISTAT.
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