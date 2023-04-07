Франциск продолжил вечернюю молитву в соборе Святого Петра, чтобы отметить Страстную пятницу, которая напоминает о смерти Иисуса через распятие. Одетый в облачение малинового цвета, Франциск, у которого хроническая проблема с коленом, воспользовался инвалидной коляской, чтобы добраться до центральной части базилики, где он возглавил службу.
86-летний Папа был выписан из римской больницы 1 апреля после того, как провел там три дня, лечась антибиотиками от бронхита. Ватикан заявил тогда, что он будет выполнять полный график Страстной недели, включая Крестный путь и мессу на площади Святого Петра в Пасхальное воскресенье.
В Страстной четверг он возглавил почти двухчасовую мессу в соборе Святого Петра, а затем отправился в римскую тюрьму для несовершеннолетних, где омыл и вытер ноги дюжине заключенных в ритуале, символизирующем смирение и напоминающем о том, как Иисус сделал тот же жест для своих 12 апостолов.
Хотя в последнее время днем в Риме стоит погода, похожая на весеннюю, после наступления темноты температура опускается до 30 градусов по Фаренгейту (около 4 градусов по Цельсию).
Папа Франциск пропустит мероприятие «Крестный путь» в Риме
Недавно госпитализированный Папа Франциск не пойдет в Колизей на традиционное крестное шествие в Страстную пятницу, а будет наблюдать за ним из своего дома в Ватикане из-за не по сезону низких ночных температур в Риме, сообщил Святой Престол.
Франциск продолжил вечернюю молитву в соборе Святого Петра, чтобы отметить Страстную пятницу, которая напоминает о смерти Иисуса через распятие. Одетый в облачение малинового цвета, Франциск, у которого хроническая проблема с коленом, воспользовался инвалидной коляской, чтобы добраться до центральной части базилики, где он возглавил службу.
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