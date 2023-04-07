Rivian выпустит 600-сильный силовой агрегат Performance Dual-Motor AWD

Название трансмиссии не требует объяснений: она состоит из пары электродвигателей (по одному на ось), которые приводят в движение все четыре колеса для полного привода на бездорожье.

Его мощность составляет 700 лошадиных сил и 700 фунт-фут крутящего момента, а Rivian заявляет, что разгон от 0 до 60 составляет 3,5 секунды.

Эти цифры относятся как к R1T, так и к R1S. Запас хода, по заявлению Rivian, должен составить до 400 миль, поскольку трансмиссия получает энергию от аккумуляторного блока Max, уже доступного для R1T и анонсированного для R1S в марте 2023 года.



Для сравнения, мощность двухмоторной системы AWD начального уровня составляет 600 лошадиных сил и 600 фунт-фут крутящего момента. Она позволяет разгоняться с нуля до 60 миль в час за 4,5 секунды, но при этом обеспечивает такой же запас хода в 400 миль при использовании пакета Max.

В верхней части линейки система Quad-Motor AWD обеспечивает 835 лошадиных сил, 908 фунт-фут крутящего момента, время 0-60 за 3 секунды и запас хода, оцененный EPA, 328 миль. Она не совместима с пакетом Max Pack; Rivian работает над этим, но пока не сообщает сроки.