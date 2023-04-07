Вьетнам заявил, что проверит TikTok на предмет «токсичного» контента

20:09 2023-04-07

Вьетнам будет проверять деятельность TikTok в стране, поскольку "токсичный" контент на платформе коротких видеороликов "представляет угрозу для молодежи, культуры и традиций страны", заявило в четверг Министерство информации.

Модерирование контента на популярном китайском приложении, содержащем видеоролики в виде кусочков, "намного сложнее", чем на других платформах, сказал представитель министерства Ле Куанг Ту До на пресс-конференции, не сообщив подробностей.

"Нам потребуются более жесткие меры для борьбы с таким контентом, одного удаления недостаточно", - сказал До. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты.

Приложение, принадлежащее компании ByteDance, насчитывает около 50 миллионов пользователей во Вьетнаме в возрасте 18 лет и старше, сообщило правительство, ссылаясь на данные исследовательской компании DataReportal.

В четвертом квартале прошлого года приложение удалило 1,7 миллиона видеороликов по требованию вьетнамского правительства, поскольку они были сочтены нарушающими политику правительства, согласно данным компании.

На вопрос, будет ли запрещен TikTok в стране Юго-Восточной Азии, До ответил, что тем, кто не соблюдает местные правила, не будут рады.