Вьетнам заявил, что проверит TikTok на предмет «токсичного» контента

Модерирование контента на популярном китайском приложении, содержащем видеоролики в виде кусочков, "намного сложнее", чем на других платформах, сказал представитель министерства Ле Куанг Ту До на пресс-конференции, не сообщив подробностей.



"Нам потребуются более жесткие меры для борьбы с таким контентом, одного удаления недостаточно", - сказал До. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты.



Приложение, принадлежащее компании ByteDance, насчитывает около 50 миллионов пользователей во Вьетнаме в возрасте 18 лет и старше, сообщило правительство, ссылаясь на данные исследовательской компании DataReportal.



В четвертом квартале прошлого года приложение удалило 1,7 миллиона видеороликов по требованию вьетнамского правительства, поскольку они были сочтены нарушающими политику правительства, согласно данным компании.



На вопрос, будет ли запрещен TikTok в стране Юго-Восточной Азии, До ответил, что тем, кто не соблюдает местные правила, не будут рады.