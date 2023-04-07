В воскресенье, 26 марта, 35-летняя Лана Клэй-Монаган наслаждалась редким моментом для себя в проходе магазина Target в трех милях от своего дома в Тастине, штат Калифорния. После рождения мальчиков-близнецов восемь месяцев назад, она говорит, что быстрый поход в любимый магазин был похож на "поездку в отпуск".
"Я была взволнована, потому что скоро лето, и я смогу покупать все по двое", - рассказывает Клэй-Монаган в интервью TODAY.com. "Так что я была очень сосредоточена".
Во время сканирования детского мыла и проверки на уровень токсичности, чтобы успокоить свою тревогу новоиспеченной мамы, Клэй-Монаган говорит, что "почувствовала, как на меня что-то нашло".
"Мгновенно стало темно", - говорит она. "Я начала кричать, но оно было очень близко к моему лицу, поэтому я не могла перевести дыхание. Я не могла его снять".
Клэй-Монаган говорит, что она была так "резко напугана" и "застигнута врасплох", что начала размахивать руками, пытаясь освободиться от того, что власти позже назвали "ведром".
Из-за розыгрыша в социальных сетях калифорнийская мать двоих детей попала в больницу
Молодая мама была госпитализирована после того, как подростки напали на нее, что власти называют "тенденцией социальных сетей".
В воскресенье, 26 марта, 35-летняя Лана Клэй-Монаган наслаждалась редким моментом для себя в проходе магазина Target в трех милях от своего дома в Тастине, штат Калифорния. После рождения мальчиков-близнецов восемь месяцев назад, она говорит, что быстрый поход в любимый магазин был похож на "поездку в отпуск".
-
-
-
-
21:00
Иван Ободов
Стилист знаменитостей Рикардо Рохас ищет место в Голливуде.
Рикардо Рохас, один из любимых стилистов американских знаменитостей, взялся за осуществление мечты, которую он преследовал, приехав в страну более 30 лет назад: стать актером, потому что, как он сказал агентству EFE, "никогда не поздно" покорить Голливуд.
-
20:59
Иван Ободов
Обвиняемый в теракте в Брюсселе в 2016 году сказал, что хотел снова ударить по Франции
Джихадисты, ответственные за теракты в Париже в 2015 году, намеревались вновь атаковать Францию во время футбольного чемпионата Евро-2016, заявил в четверг Мохамед Абрини, один из обвиняемых в терактах в Брюсселе в марте того же года.
-
20:58
Иван Ободов
В Марокко начался апелляционный суд над насильниками 11-летней девочки
Первое заседание апелляционного суда против трех насильников 11-летней девочки началось в четверг в Рабате, на фоне большого возмущения в стране Магриба по поводу легкого приговора в два года, который обвиняемые получили в первой инстанции.
-
20:57
Иван Ободов
COVID вызвал повреждение мозга у двух младенцев в США, инфицированных во время беременности
Исследователи из Университета Майами сообщили в четверг о первых двух подтвержденных случаях, когда вирус SARS-CoV-2 пересек плаценту матери и вызвал повреждение мозга у младенцев, которых они вынашивали.