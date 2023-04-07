Из-за розыгрыша в социальных сетях калифорнийская мать двоих детей попала в больницу

В воскресенье, 26 марта, 35-летняя Лана Клэй-Монаган наслаждалась редким моментом для себя в проходе магазина Target в трех милях от своего дома в Тастине, штат Калифорния. После рождения мальчиков-близнецов восемь месяцев назад, она говорит, что быстрый поход в любимый магазин был похож на "поездку в отпуск".



"Я была взволнована, потому что скоро лето, и я смогу покупать все по двое", - рассказывает Клэй-Монаган в интервью TODAY.com. "Так что я была очень сосредоточена".



Во время сканирования детского мыла и проверки на уровень токсичности, чтобы успокоить свою тревогу новоиспеченной мамы, Клэй-Монаган говорит, что "почувствовала, как на меня что-то нашло".



"Мгновенно стало темно", - говорит она. "Я начала кричать, но оно было очень близко к моему лицу, поэтому я не могла перевести дыхание. Я не могла его снять".



Клэй-Монаган говорит, что она была так "резко напугана" и "застигнута врасплох", что начала размахивать руками, пытаясь освободиться от того, что власти позже назвали "ведром".