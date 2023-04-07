Мужчина, которого назвали Гордоном, продолжал вести себя странно, когда прибыли офицеры и попытались взять его под стражу, сказал Конклин.
В конце концов, офицеры усмирили Гордона и поместили его под арест. Они нашли складной нож, пристегнутый к карману Гордона, а также электрошокер и кастет в его рюкзаке, сказал Конклин.
Гордон был арестован по обвинению в ношении опасного оружия, угрозе второй степени и вмешательстве в действия офицера.
Бывшая звезда баскетбола, который играл за Университет Коннектикута до десятилетней карьеры в НБА, завершившейся в 2014-2015 годах в команде "Орландо Мэджик", был доставлен в полицейский изолятор, а затем в больницу для психиатрической экспертизы, сказал Конклин.
Гордон был отпущен во вторник под залог в 10 000 долларов, сказал он. Адвокату Гордона было оставлено сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию.
Бывший защитник НБА Бен Гордон арестован по обвинению в хранении оружия
Бен Гордон был арестован по обвинению в хранении оружия и угрозах после того, как он начал вести себя неадекватно в магазине соков в штате Коннектикут, сообщила полиция.
Мужчина, которого назвали Гордоном, продолжал вести себя странно, когда прибыли офицеры и попытались взять его под стражу, сказал Конклин.
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