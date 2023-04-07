Неизвестный мужчина провел 21 час на коленях с букетом цветов возле офисного здания своей бывшей девушки в Дачжоу, провинция Сычуань, с 13:00 28 марта до 10:00 следующего дня.
Пока он умолял свою бывшую принять его обратно, местные жители собрались вокруг него, чтобы снять на камеру и призвать его подняться с колен.
"Многие из нас пытались уговорить его уйти", - сказал мужчина по фамилии Ли, сообщает South China Morning Post. "Нет необходимости продолжать стоять на коленях. Подруга не хочет появляться, а вы все еще здесь, теряя лицо".
Ли отметил, что шел дождь, когда мужчина стоял на коленях на тротуаре, и добавил, что он ушел на следующее утро, "вероятно, потому что не мог больше выносить холод".
Прохожие сообщили о случившемся в полицию, которая также пыталась убедить его уйти.
"Он сказал, что его девушка рассталась с ним несколько дней назад. Он хочет попросить у нее прощения и надеется, что она сможет встречаться с ним снова", - цитирует полицейского издание.
Мужчина в Китае провел 21 час на коленях, умоляя бывшую возлюбленную принять его обратно
Один мужчина в Китае получил широкую известность в китайских социальных сетях за то, что провел целую ночь на коленях под дождем, умоляя свою бывшую возлюбленную принять его обратно.
Неизвестный мужчина провел 21 час на коленях с букетом цветов возле офисного здания своей бывшей девушки в Дачжоу, провинция Сычуань, с 13:00 28 марта до 10:00 следующего дня.
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