Microsoft согласилась перечислить около 3 миллионов долларов для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности за более чем 1300 явных нарушений санкций, связанных с ограничениями в отношении Кубы, Ирана, Сирии и России, касающихся экспорта услуг или программного обеспечения из США в юрисдикции, подпадающие под санкции, говорится в заявлении Министерства финансов США.
Министерство финансов добавило, что поведение Microsoft "не было злостным и было добровольно раскрыто".
Большинство нарушений, которые имели место в период с 2012 по 2019 год, касались заблокированных российских организаций или лиц, расположенных в Крымском регионе Украины, и произошли в результате того, что Microsoft не смогла выявить и предотвратить использование своих продуктов запрещенными сторонами, заявили в министерстве финансов.
Россия аннексировала Крым в 2014 году, а затем начала полномасштабное вторжение в Украину в начале 2022 года.
США и Microsoft достигли соглашения по поводу нарушений санкций со стороны технологической компании
США и Microsoft Corp достигли в четверг мирового соглашения по поводу очевидных нарушений технологической компанией санкций и экспортного контроля, которые она добровольно раскрыла, сообщили правительство и компания.
Microsoft согласилась перечислить около 3 миллионов долларов для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности за более чем 1300 явных нарушений санкций, связанных с ограничениями в отношении Кубы, Ирана, Сирии и России, касающихся экспорта услуг или программного обеспечения из США в юрисдикции, подпадающие под санкции, говорится в заявлении Министерства финансов США.
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