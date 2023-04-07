США и Microsoft достигли соглашения по поводу нарушений санкций со стороны технологической компании

Microsoft согласилась перечислить около 3 миллионов долларов для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности за более чем 1300 явных нарушений санкций, связанных с ограничениями в отношении Кубы, Ирана, Сирии и России, касающихся экспорта услуг или программного обеспечения из США в юрисдикции, подпадающие под санкции, говорится в заявлении Министерства финансов США.



Министерство финансов добавило, что поведение Microsoft "не было злостным и было добровольно раскрыто".



Большинство нарушений, которые имели место в период с 2012 по 2019 год, касались заблокированных российских организаций или лиц, расположенных в Крымском регионе Украины, и произошли в результате того, что Microsoft не смогла выявить и предотвратить использование своих продуктов запрещенными сторонами, заявили в министерстве финансов.



Россия аннексировала Крым в 2014 году, а затем начала полномасштабное вторжение в Украину в начале 2022 года.