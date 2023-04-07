Дрейк заявил о разводе с Ким Кардашьян в новой песне Search & Rescue

"Я зашла так далеко не для того, чтобы зайти так далеко и не быть счастливой", - слышится голос Кардашьян с фривольными нотками в голосе, когда она говорит со своей матерью Крис Дженнер на их реалити-шоу. "Хорошо, это справедливо", - отвечает Дженнер. Затем Кардашьян говорит: "Да, я видела это в интернете".



Текст песни - это стандартная песня Дрейка о трудностях богатой суперзвезды, ищущей любовь: "Мне нужен кто-то, кто будет терпелив со мной/ Кто-то, с кем я смогу получать деньги, а не забирать их у меня/ Слушайте, им даже не нужно быть такими же знаменитыми, как я/ Я не думаю, что встречу их в тех местах, где я буду", - поет Дрейк в припеве песни.



Дрейк представил песню на прошлой неделе и в четверг опубликовал обложку, на которой он изображен в мотоциклетном шлеме рядом с женщиной, удивительно похожей на Кардашьян.