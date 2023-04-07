"Я зашла так далеко не для того, чтобы зайти так далеко и не быть счастливой", - слышится голос Кардашьян с фривольными нотками в голосе, когда она говорит со своей матерью Крис Дженнер на их реалити-шоу. "Хорошо, это справедливо", - отвечает Дженнер. Затем Кардашьян говорит: "Да, я видела это в интернете".
Текст песни - это стандартная песня Дрейка о трудностях богатой суперзвезды, ищущей любовь: "Мне нужен кто-то, кто будет терпелив со мной/ Кто-то, с кем я смогу получать деньги, а не забирать их у меня/ Слушайте, им даже не нужно быть такими же знаменитыми, как я/ Я не думаю, что встречу их в тех местах, где я буду", - поет Дрейк в припеве песни.
Дрейк представил песню на прошлой неделе и в четверг опубликовал обложку, на которой он изображен в мотоциклетном шлеме рядом с женщиной, удивительно похожей на Кардашьян.
Дрейк заявил о разводе с Ким Кардашьян в новой песне Search & Rescue
Дрейк не чужд подколов в своих песнях, и в своем новом сингле "Search & Rescue" он, очевидно, подколол своего врага Канье Уэста: В песне звучит диалог с отстраненной женой Уэста, Ким Кардашьян, которая, по всей видимости, говорит о разводе.
"Я зашла так далеко не для того, чтобы зайти так далеко и не быть счастливой", - слышится голос Кардашьян с фривольными нотками в голосе, когда она говорит со своей матерью Крис Дженнер на их реалити-шоу. "Хорошо, это справедливо", - отвечает Дженнер. Затем Кардашьян говорит: "Да, я видела это в интернете".
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