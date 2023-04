Джереми Реннер рассказал о жутких травмах, полученных в результате аварии снегоуборочной машины

В книге "Джереми Реннер: The Diane Sawyer Interview - A Story of Terror, Survival and Triumph" актер рассказал, что после происшествия 1 января его грудная клетка была восстановлена с помощью металла, а челюсть удерживается вместе с помощью резиновых лент. В его лицо были вставлены металлические пластины для поддержки глазницы, а в одну из ног вставлены титановые стержни.

Реннер сказал, что он благодарен за то, что остался жив, и помнит "всю" боль.



"Я мог видеть свой глаз другим глазом", - поделилась звезда "Мстителей". Реннер взял на себя вину за аварию, хотя он пытался спасти от наезда своего племянника Алекса Фриса.



Звезда "Соколиного глаза" освобождал грузовик своего племянника, когда машина начала скользить по снегу.

Реннер, который сказал, что много раз ездил на Pistenbully, помогая соседям, открыл дверь, чтобы выглянуть и убедиться, что Фриз в безопасности, так как 27-летний парень оказался "зажатым" между машиной и снегоуборочной машиной. Реннер стоял одной ногой на рельсах и не включил стояночный тормоз.