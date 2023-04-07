Вивиан Тримбл, мультиинструменталистка Luscious Jackson, умерла в 59 лет

20:55 2023-04-07

Вивиан Тримбл, мультиинструменталистка и певица, наиболее известная по своей работе в 1990-х годах в группе Luscious Jackson, умерла во вторник после борьбы с раком, подтвердил Variety представитель группы. Ей было 59 лет.

Танцор и хореограф, а также музыкант, Тримбл (на фото выше, крайний справа, с группой в 1995 году) также выпустил совместные альбомы с певицей-басисткой Luscious Jackson Джилл Каннифф в 1995 году под названием Kostars и альбом с басисткой Breeders Джозефиной Виггс под названием Dusty Trails, в котором был приглашенный вокал Эммилу Харрис.

Тримбл родилась в семье классических музыкантов, выросла во Франции и США и говорила на трех языках. Она училась в Оберлинском колледже и познакомилась с Канниффом в 1991 году, когда оба преподавали в Нью-Йорке на курсах для взрослых GED.

Каннифф создала группу Luscious Jackson вместе со своей давней подругой Габриэль Глейзер и записала дебютный EP "In Search of Manny", а Кейт Шелленбах - первоначальный участник Beastie Boys в ранние годы их существования как панк-рок группы - присоединился к ним на ударных.