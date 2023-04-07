Инцидент произошел в прошлое воскресенье, когда 67-летний Юджин Фритц провел день на рыбалке и вернулся домой с живой голубой цаплей, которую он ранил, пытаясь поймать, после того как она съела его тушу.
Именно жена Фрица позвонила в полицию и объяснила, что они поссорились перед тем, как ее муж ушел на рыбалку, вернулся с раненой птицей, а затем жестоко замучил и убил ее, сообщает местный канал WPTV.
Опрошенные полицейскими дети Фрица рассказали, что их отец принес раненую голубую цаплю (охраняемый вид во Флориде) домой, где на их глазах отрезал ей ноги, зарезал и перерезал горло.
Женщина рассказала полиции, что ее муж выместил свою злость на птице за то, что она съела его рыболовную наживку.
Фрицу были предъявлены обвинения в "жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах и жестоком обращении с ребенком", поскольку он испытал эмоциональный ущерб, став свидетелем смерти такого животного.
Мужчина из Флориды арестован за то, что перерезал ноги и зарезал голубую цаплю
Мужчина из Порт-Сент-Люси на восточном побережье Флориды был арестован и обвинен в жестоком истязании и убийстве голубой цапли, которой он отрезал ноги, зарезал и перерезал шею на глазах у своих детей у себя дома, сообщили в среду местные СМИ.
Инцидент произошел в прошлое воскресенье, когда 67-летний Юджин Фритц провел день на рыбалке и вернулся домой с живой голубой цаплей, которую он ранил, пытаясь поймать, после того как она съела его тушу.
-
21:05
Иван Ободов
Индейцы из северной Мексики восстановили свои традиции «пасхальной недели»
Коренные жители племени яки выходят на улицы в масках и костюмах в северном мексиканском штате Сонора - ритуал Страстной недели, который они проводят уже более 400 лет и с помощью которого они теперь отстаивают право на свои обычаи и землю.
-
-
-
-
21:00
Иван Ободов
Стилист знаменитостей Рикардо Рохас ищет место в Голливуде.
Рикардо Рохас, один из любимых стилистов американских знаменитостей, взялся за осуществление мечты, которую он преследовал, приехав в страну более 30 лет назад: стать актером, потому что, как он сказал агентству EFE, "никогда не поздно" покорить Голливуд.
-
20:59
Иван Ободов
Обвиняемый в теракте в Брюсселе в 2016 году сказал, что хотел снова ударить по Франции
Джихадисты, ответственные за теракты в Париже в 2015 году, намеревались вновь атаковать Францию во время футбольного чемпионата Евро-2016, заявил в четверг Мохамед Абрини, один из обвиняемых в терактах в Брюсселе в марте того же года.
-
20:58
Иван Ободов
В Марокко начался апелляционный суд над насильниками 11-летней девочки
Первое заседание апелляционного суда против трех насильников 11-летней девочки началось в четверг в Рабате, на фоне большого возмущения в стране Магриба по поводу легкого приговора в два года, который обвиняемые получили в первой инстанции.