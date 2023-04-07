Мужчина из Флориды арестован за то, что перерезал ноги и зарезал голубую цаплю

Инцидент произошел в прошлое воскресенье, когда 67-летний Юджин Фритц провел день на рыбалке и вернулся домой с живой голубой цаплей, которую он ранил, пытаясь поймать, после того как она съела его тушу.



Именно жена Фрица позвонила в полицию и объяснила, что они поссорились перед тем, как ее муж ушел на рыбалку, вернулся с раненой птицей, а затем жестоко замучил и убил ее, сообщает местный канал WPTV.



Опрошенные полицейскими дети Фрица рассказали, что их отец принес раненую голубую цаплю (охраняемый вид во Флориде) домой, где на их глазах отрезал ей ноги, зарезал и перерезал горло.



Женщина рассказала полиции, что ее муж выместил свою злость на птице за то, что она съела его рыболовную наживку.



Фрицу были предъявлены обвинения в "жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах и жестоком обращении с ребенком", поскольку он испытал эмоциональный ущерб, став свидетелем смерти такого животного.