COVID вызвал повреждение мозга у двух младенцев в США, инфицированных во время беременности

20:57 2023-04-07

Исследователи из Университета Майами сообщили в четверг о первых двух подтвержденных случаях, когда вирус SARS-CoV-2 пересек плаценту матери и вызвал повреждение мозга у младенцев, которых они вынашивали.

Врачи и раньше подозревали, что такое возможно, но до сих пор не было прямых доказательств наличия COVID-19 в плаценте матери или в мозге младенца, сообщили журналистам на брифинге.

Дети были рождены молодыми матерями, у которых тест на вирус был положительным во втором триместре беременности во время пика волны "Дельта" пандемии в 2020 году, до появления вакцин. Эти примеры были опубликованы в журнале Pediatrics.

Известно, что несколько вирусов, включая цитомегаловирус, краснуху, ВИЧ и Зика, способны пересекать плаценту и вызывать повреждение мозга плода. Вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в тканях мозга взрослого человека, и некоторые эксперты подозревали, что он также может повреждать ткани мозга плода.

"Это первый случай, когда мы смогли продемонстрировать наличие вируса в органе плода при трансплацентарном прохождении", - сказал на брифинге доктор Майкл Пайдас, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Университета Майами. "Вот почему мы считаем, что это так важно".