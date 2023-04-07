Врачи и раньше подозревали, что такое возможно, но до сих пор не было прямых доказательств наличия COVID-19 в плаценте матери или в мозге младенца, сообщили журналистам на брифинге.
Дети были рождены молодыми матерями, у которых тест на вирус был положительным во втором триместре беременности во время пика волны "Дельта" пандемии в 2020 году, до появления вакцин. Эти примеры были опубликованы в журнале Pediatrics.
Известно, что несколько вирусов, включая цитомегаловирус, краснуху, ВИЧ и Зика, способны пересекать плаценту и вызывать повреждение мозга плода. Вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в тканях мозга взрослого человека, и некоторые эксперты подозревали, что он также может повреждать ткани мозга плода.
"Это первый случай, когда мы смогли продемонстрировать наличие вируса в органе плода при трансплацентарном прохождении", - сказал на брифинге доктор Майкл Пайдас, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Университета Майами. "Вот почему мы считаем, что это так важно".
COVID вызвал повреждение мозга у двух младенцев в США, инфицированных во время беременности
Исследователи из Университета Майами сообщили в четверг о первых двух подтвержденных случаях, когда вирус SARS-CoV-2 пересек плаценту матери и вызвал повреждение мозга у младенцев, которых они вынашивали.
Врачи и раньше подозревали, что такое возможно, но до сих пор не было прямых доказательств наличия COVID-19 в плаценте матери или в мозге младенца, сообщили журналистам на брифинге.
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