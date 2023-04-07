В Марокко начался апелляционный суд над насильниками 11-летней девочки

Сегодня судья апелляционной инстанции в Рабате решил отложить слушания до следующего четверга, чтобы вызвать свидетеля, сообщает EFE с места событий.



Слушание началось в присутствии жертвы С. (сейчас ей 13 лет), ее отца и бабушки, десятков адвокатов и нескольких журналистов. Адвокат Суад Батал объяснил ЭФЭ, что около тридцати адвокатов вызвались защищать жертву.



"Марокко добилось больших успехов в своем правовом арсенале для защиты женщин и девочек. Мы не допустим, чтобы этот приговор (первой инстанции) стал регрессом", - сказала Батал, которая также является членом Федерации лиг по защите прав женщин, НПО, оказавшей психологическую поддержку жертве.



Со своей стороны, адвокат Абдельфаттах Захрах, член Марокканской ассоциации по правам жертв, в заявлениях для прессы указал, что защита также будет обжаловать ответственность государства в этом деле.