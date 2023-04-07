Обвиняемый в теракте в Брюсселе в 2016 году сказал, что хотел снова ударить по Франции

План повторного нападения на Францию рухнул, когда один из лидеров ячейки, Салах Абдеслам, был арестован 18 марта 2016 года.



В итоге группа осуществила два теракта в бельгийской столице 22 марта, сказал Абрини, который должен был взорвать себя во время одного из этих терактов.



Сейчас Абрини является одним из девяти человек, которых судят в бельгийской столице за двойное нападение. 22 марта 2016 года два джихадиста взорвали себя в аэропорту Брюсселя, а одновременно третий сделал то же самое на центральной станции метро.



Абрини был опознан на видеозаписях как "человек в шляпе", третий из джихадистов в аэропорту Брюсселя, где он решил не приводить в действие взрывчатку, которую нес в чемодане.



В своих показаниях на суде в Брюсселе Абрини настаивал на том, что "первоначальный план состоял в том, чтобы снова ударить по Парижу во время Евро-2016, а не по Бельгии".



Абрини, 38-летний бельгиец-марокканец, сказал, что решил не взрывать себя, как его коллеги Наджим Лаакрауи и Ибрагим Эль Бакрауи, когда увидел женщин и детей, ожидавших в зоне посадки в аэропорту Брюсселя.