57-летний Рохас снимается во втором сезоне сериала HBO Max "И точно так же", продолжения хитового сериала "Секс в большом городе".
Сиквел продолжает жизнь Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Шарлотты Йорк (Кристин Дэвис) и Миранды Хоббс (Синтия Никсон), которые в свои 50 лет сталкиваются с более сложными реалиями жизни и дружбы.
Рохас играет Хуана Хосе, парикмахера, друга Симы Патель (Сарита Чоудхури) во втором сезоне, премьера которого состоится в декабре. Он может только сказать, что его персонаж - "очень смешной" латиноамериканец.
"Это небольшая роль, но для меня это отправная точка, с которой нет пути назад", - сказал он агентству EFE из Нью-Йорка. "Я чувствую, что впереди у меня большая дорога, к которой я подготовился".
Она уверяет, что "еще не поздно" снова взяться за свою мечту. Его опыт общения с такими известными актерами, как Эмма Томпсон, убеждает его в том, что нужно стараться и не сдаваться, пока не добьешься своего.
Стилист знаменитостей Рикардо Рохас ищет место в Голливуде.
Рикардо Рохас, один из любимых стилистов американских знаменитостей, взялся за осуществление мечты, которую он преследовал, приехав в страну более 30 лет назад: стать актером, потому что, как он сказал агентству EFE, "никогда не поздно" покорить Голливуд.
57-летний Рохас снимается во втором сезоне сериала HBO Max "И точно так же", продолжения хитового сериала "Секс в большом городе".