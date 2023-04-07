Стилист знаменитостей Рикардо Рохас ищет место в Голливуде.

57-летний Рохас снимается во втором сезоне сериала HBO Max "И точно так же", продолжения хитового сериала "Секс в большом городе".



Сиквел продолжает жизнь Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Шарлотты Йорк (Кристин Дэвис) и Миранды Хоббс (Синтия Никсон), которые в свои 50 лет сталкиваются с более сложными реалиями жизни и дружбы.



Рохас играет Хуана Хосе, парикмахера, друга Симы Патель (Сарита Чоудхури) во втором сезоне, премьера которого состоится в декабре. Он может только сказать, что его персонаж - "очень смешной" латиноамериканец.



"Это небольшая роль, но для меня это отправная точка, с которой нет пути назад", - сказал он агентству EFE из Нью-Йорка. "Я чувствую, что впереди у меня большая дорога, к которой я подготовился".



Она уверяет, что "еще не поздно" снова взяться за свою мечту. Его опыт общения с такими известными актерами, как Эмма Томпсон, убеждает его в том, что нужно стараться и не сдаваться, пока не добьешься своего.