18-метровый кашалот умер на пляже индонезийского острова Бали

Животное выбросилось на мель в среду на пляже в регентстве Клунгкунг, на юго-востоке курортного острова, но с помощью спасателей и добровольцев его удалось вытащить обратно в море, сообщило региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.



Однако вскоре кит снова оказался на мели и в конце концов погиб.В четверг власти с помощью тяжелой техники оттащили кашалота вглубь острова для проведения некропсии, чтобы попытаться определить причину смерти.



По предварительной информации, животное могло сесть на мель "из-за погодных условий, усталости или воздействия больших волн", - заявило накануне Агентство по охране природных ресурсов Бали.



Кашалоты, крупнейшие в мире хищники, внесены Международным союзом охраны природы в список "уязвимых" к вымиранию.



В 2018 году в Индонезии кашалот был найден мертвым с более чем 100 пластиковыми стаканчиками и 25 пластиковыми пакетами в желудке, что вызвало беспокойство по поводу огромной проблемы морского мусора в этой стране, занимающей второе место в мире по объему морского мусора после Китая.