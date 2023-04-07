Мужчина признает себя виновным в ограблении-убийстве рэпера Поп Смоука

20-летний мужчина, которому на момент убийства было 17 лет, также признал себя виновным в суде по делам несовершеннолетних Инглвуда в ограблении с проникновением в дом. Он был приговорен к четырем годам и двум месяцам заключения в колонии для несовершеннолетних.



Судья запретил публичное использование его имени, поскольку на момент стрельбы он был несовершеннолетним.



20-летний рэпер из Нью-Йорка, юридическое имя которого Башар Барака Джексон, был убит 19 февраля 2020 года в арендованном доме, где он остановился во время четырехдневной поездки в Лос-Анджелес. По словам полиции, по телефону 911 друг кого-то из жильцов дома сообщил, что в доме находятся вооруженные злоумышленники.



Грабители знали адрес, потому что днем ранее Джексон опубликовал в социальных сетях фотографию полученного им подарочного пакета, и адрес был указан на этикетке, сказали власти.



Джексон был в душе, когда к нему подошли грабители в масках. Во время борьбы один из нападавших, которому было 15 лет, ударил рэпера пистолетом и трижды выстрелил ему в спину, согласно судебным показаниям, приведенным газетой Los Angeles Times.