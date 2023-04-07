Двое мужчин и женщина застрелены посреди пасхальной недели на южной границе штата Чьяпас

21:07 2023-04-07

Свидетели также сообщили, что неизвестные на мотоцикле открыли огонь из 9-миллиметрового оружия по мужчине и женщине, которые ехали в сером автомобиле Versa с номерными знаками штата Кинтана-Роо.

Альберто "N", гражданин Мексики, скончался на месте происшествия, как и Белла Монсеррат "N", женщина из Гондураса.

Третье убийство было совершено рано утром в четверг на 22-м востоке, недалеко от перекрестка шоссе в городе Тапачула.

Там был найден мертвым мужчина примерно 30 лет с огнестрельным ранением в голову.

Сотрудники полиции и судебно-медицинской службы направились в колонию Кальканео Бельтран для проведения предварительного расследования и передачи тела на вскрытие. Жертва была зарегистрирована как неизвестная.

Генеральная прокуратура штата начала соответствующее расследование по факту трех убийств на южной границе.