Двое мужчин и женщина застрелены посреди пасхальной недели на южной границе штата Чьяпас

Альберто "N", гражданин Мексики, скончался на месте происшествия, как и Белла Монсеррат "N", женщина из Гондураса.



Третье убийство было совершено рано утром в четверг на 22-м востоке, недалеко от перекрестка шоссе в городе Тапачула.



Там был найден мертвым мужчина примерно 30 лет с огнестрельным ранением в голову.



Сотрудники полиции и судебно-медицинской службы направились в колонию Кальканео Бельтран для проведения предварительного расследования и передачи тела на вскрытие. Жертва была зарегистрирована как неизвестная.

Генеральная прокуратура штата начала соответствующее расследование по факту трех убийств на южной границе.