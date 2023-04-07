В заявлении заместителя пресс-секретаря Госдепартамента Веданта Пателя говорится, что в ходе телефонного разговора Блинкен отметил постоянное осуждение Чили вторжения России в Украину и поддержку южноамериканской страной украинского народа.
Блинкен отметил 200-летние двусторонние связи между США и Чили и пообещал продолжать сотрудничество в продвижении прав человека и демократического управления.
Они также обсудили пути решения проблемы нелегальной миграции в полушарии, борьбы с климатическим кризисом и содействия инклюзивному и справедливому региональному экономическому росту.
Лидеры двух стран обсудили инвестиции США и Чили в возобновляемые источники энергии и "зеленый водород".
Министры иностранных дел США и Чили обсудят вопросы иммиграции и прав человека
21:08 2023-04-07
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и его чилийский коллега Альберто ван Клаверен провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого они обсудили такие вопросы, как иммиграция, изменение климата и права человека.
В заявлении заместителя пресс-секретаря Госдепартамента Веданта Пателя говорится, что в ходе телефонного разговора Блинкен отметил постоянное осуждение Чили вторжения России в Украину и поддержку южноамериканской страной украинского народа.