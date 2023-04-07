В Колумбии не будут требовать прививок для въезда в страну

Начиная с этой среды и накануне Пасхальной недели, "использование масок приостановлено в терминалах аэропортов и внутри самолетов", объяснило Управление гражданской авиации Колумбии, следуя указаниям резолюции Министерства здравоохранения Колумбии.



Однако авиационное ведомство рекомендовало использовать их лицам старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями или респираторными симптомами.



И точно так же "отменено требование о предоставлении карты прививок и/или тестов на Covid 19 для пассажиров, въезжающих в страну".



Это одна из последних мер, остающихся в силе для борьбы с распространением Ковид-19 со стороны колумбийского правительства, которое продолжает сохранять обязательное использование лицевых масок в больницах и вакцинацию против Ковид-19.