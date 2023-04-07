В Колумбии не будут требовать прививок для въезда в страну

21:10 2023-04-07

Правительство Колумбии отменило требование носить лицевую маску в качестве меры по предотвращению распространения ковида-19 в аэропортах и на самолетах, совершающих внутренние рейсы, а также требование предъявлять карту прививок.

Начиная с этой среды и накануне Пасхальной недели, "использование масок приостановлено в терминалах аэропортов и внутри самолетов", объяснило Управление гражданской авиации Колумбии, следуя указаниям резолюции Министерства здравоохранения Колумбии.

Однако авиационное ведомство рекомендовало использовать их лицам старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями или респираторными симптомами.

И точно так же "отменено требование о предоставлении карты прививок и/или тестов на Covid 19 для пассажиров, въезжающих в страну".

Это одна из последних мер, остающихся в силе для борьбы с распространением Ковид-19 со стороны колумбийского правительства, которое продолжает сохранять обязательное использование лицевых масок в больницах и вакцинацию против Ковид-19.