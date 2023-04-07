Федеральный совет заявил, что этот шаг направлен на борьбу с падением доходов от налога на автомобили и является частью более широкого плана по укреплению государственных финансов.
Налог на автомобили взимается в размере 4% от стоимости импорта автомобилей, а не от их конечной цены продажи. Электромобили были освобождены от налога с момента их введения в 1997 году, чтобы сделать их привлекательным вариантом.
По мнению правительства, необходимость в освобождении от налога отпала, учитывая постоянный рост числа электромобилей и тот факт, что цены на них приблизились к ценам на автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
Согласно правительственным данным, количество ежегодно импортируемых электромобилей увеличилось с примерно 8 000 до более чем 45 000 в период с 2018 по 2022 год, и составило почти пятую часть всего импорта автомобилей в прошлом году.
Швейцария планирует ввести налог на электромобили
В среду правительство Швейцарии заявило, что со следующего года оно планирует ввести налог на импорт электромобилей, которые до сих пор не облагались налогом.
Федеральный совет заявил, что этот шаг направлен на борьбу с падением доходов от налога на автомобили и является частью более широкого плана по укреплению государственных финансов.