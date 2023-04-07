Швейцария планирует ввести налог на электромобили

Федеральный совет заявил, что этот шаг направлен на борьбу с падением доходов от налога на автомобили и является частью более широкого плана по укреплению государственных финансов.



Налог на автомобили взимается в размере 4% от стоимости импорта автомобилей, а не от их конечной цены продажи. Электромобили были освобождены от налога с момента их введения в 1997 году, чтобы сделать их привлекательным вариантом.



По мнению правительства, необходимость в освобождении от налога отпала, учитывая постоянный рост числа электромобилей и тот факт, что цены на них приблизились к ценам на автомобили с двигателем внутреннего сгорания.



Согласно правительственным данным, количество ежегодно импортируемых электромобилей увеличилось с примерно 8 000 до более чем 45 000 в период с 2018 по 2022 год, и составило почти пятую часть всего импорта автомобилей в прошлом году.