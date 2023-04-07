США отказали в визах грузинским судьям за коррупцию

Государственный секретарь Энтони Блинкен сослался на закон о борьбе с коррупцией, который запрещает въезд в США четырем судьям, столкнувшимся с обвинениями в правонарушениях и обвиненным в выполнении поручений миллиардера, основателя пророссийской правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.



"Соединенные Штаты продолжают выступать вместе со всеми грузинами за демократию и верховенство закона и будут и впредь способствовать привлечению к ответственности тех, кто злоупотребляет государственной властью ради собственной выгоды", - говорится в заявлении Блинкена.



"Мы поддерживаем всех судей, которые обладают честностью и мужеством действовать беспристрастно и независимо".



В прошлом месяце после массовых протестов молодежи "Грузинская мечта" отказалась от внесения законопроекта о регистрации "иностранных агентов", аналогичного закону, который используется в России для подавления критики.



США, которые давно рассматривают Грузию как ключевого партнера в регионе, выступили против законопроекта как не соответствующего стремлению страны к сближению с Западом.