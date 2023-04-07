Диетолог Крамченинова назвала 8 продуктов, от которых растет живот

Сладкая газировка и даже минеральная вода вызывают вздутие живота, поскольку углекислый газ повышает кислотность желудка.

Виноград также провоцирует вздутие живота, равно как и яблоки, а также персики. Живот увеличивается из-за мороженого, которое содержит много сахара и тяжело переваривается.

Свежая капуста вызывает усиленное газообразование. Такой же эффекта дает молоко, особенно если запивать им бутерброды.

Выпечка из очищенной пшеничной муки способствует увеличению живота и не дает никакой пищевой ценности организму.

Алкоголь задерживает жидкость и большое количество углеводов, поэтому от него тоже растет живот.

Сосиски, магазинные котлеты и другие виды обработанного мяса содержат вредные жиры и способствуют ожирению.