Простые способы борьбы с борщевиком

В России сорт борщевика Сосновского «Северянин» был признан «утратившим хозяйственную полезность» и исключен из госреестра достижений селекторов только в 2012 году. С 2015 года сорняк был признан вредным и опасным, а с 2019 года за его разведение начали вводить штрафы. Но было уже поздно.

Это огромное ядовитое растение. Попадая на кожу, его сок и даже роса под воздействием солнца оставляют ожоги, которые долго не заживают. Много раз были зафиксированы ожоги 3 степени, вызванные соком борщевика, в том числе, с летальными исходами – погибали маленькие дети при обширном поражении кожи.

В более «легких» случаях после встречи с борщевиком Сосновского на коже остаются волдыри, которые не проходят несколько месяцев, и могут вернуться даже через год, если на место ожога попадет солнце. Еще борщевик может вызвать витилиго – это болезнь, при которой кожа человека покрывается белыми пятнами. Пока эту болезнь лечить не умеют.

Обрезка цветков:

Применяется для уничтожения борщевика на небольших площадях. Метод заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения. Обрезать цветы нужно аккуратно, чтобы не обрызгаться соком и не получить сильные дерматозы. Обрезанные цветы обязательно нужно уничтожить. Этот метод можно применять на землях любых категорий.

Скашивание:

Это эффективный способ уничтожения борщевиков только при условии, что будет проводиться до цветения борщевика. В течение сезона скашивание проводится несколько раз с интервалом 3-4 недели. Суть этого метода - не давать борщевику цвести, чтобы не образовались новые семена. Если скашивать борщевики только один раз в середине цветения – это лишь будет способствовать дальнейшему размножению растений. Этот метод можно применять на землях любых категорий.

Выкапывание:

Применяется ранней весной, как только растения начинают отрастать. Суть метода - срезать, срубить точку роста борщевика ниже корневой шейки. Метод очень трудоемкий, поэтому может применяться только при уничтожении единичных растений на землях любых категорий.

Вспашка:

Применяется на тех участках, где можно использовать сельскохозяйственную технику. В течение вегетационного сезона вспашка проводится несколько раз. Первая вспашка должна быть проведена вскоре после наступления момента выезда в поле. Лучше проводить подрезку корней борщевика, используя плоскорезы. Глубина обработки на горизонте 5-10 см. Важно срезать точку роста борщевика, которую находится на глубине 3-10 см в зависимости от типа почвы, климатических условий региона. После отрастания растений от корней проводится вторая вспашка.

Если применять только этот метод, то для полного уничтожения всех растений борщевика вспашку нужно будет проводить в течение нескольких лет (в зависимости от засоренности полей семенами) - от 2-3 до 5-7 лет.

Осенью вспашки на полях, заросших борщевиками, проводить нельзя, т.к. это будет способствовать накоплению семян в почве, и тогда искоренение борщевиков растянется ещё на несколько лет.

Замещающие посадки:

Применяются при восстановлении земель сельскохозяйственного назначения. В данном случае могут быть внедрены на поля быстрорастущие и высокопродуктивные злаки (например, костер безостый, ежа сборная) или пропашные (картофель) культуры с соблюдением обычных агротехнических приемов.

При этом возможно появление отдельных проростков борщевика через несколько недель после посадки культур. Проростки должны быть выкопаны механическим способом или путем точечного применения гербицидов.

Помогают ли от борщевика гербициды?

Не очень. В большинстве случаев они выживают после применения практически всех разрешенных ядов. Но иногда помогают.