Опытные дачники рассказали, как посадить всё на маленьком участке

Всем начинающим садоводам и огородникам нужно разделить всю землю на участки, где будут посажены разные культуры. Например, можно сделать мини-огород для огурцов, помидоров и зелени. Отдельно выделить зону, где огородники хотят сажать плодовые кустарники и деревья. Подобное разделение подойдет для новичков, которые мало знают об огородничестве, но желают максимально использовать всю дачу.

Наметьте посадки заблаговременно:

Желательно объединить культуры, которые вы хотите вырастить по группам: цветы, ягоды, овощи и т.д.

Определите очередность посадок:

Вначале рекомендуется сажать крупные растения. Мелкие растения следует высаживать в последнюю очередь.

Изучите «совместимость» растений:

Опытным садоводам хорошо известно, что некоторые растения хорошо растут рядом, поэтому рекомендуется высаживать их вместе. Например, кабачки и тыквы хорошо растут между грядами картофеля. При этом большие листья тыкв и кабачков будут препятствовать росту и распространению сорняков. Чеснок и лук, высаженные рядом с клубничными кустами, «отпугнут» вредных насекомых, портящих ягоды. Кукуруза отлично уживается с бобовыми культурами.

Освойте «вертикальную рассадку»:

Шпалеры помогают сэкономить место и сберегают урожай от вредителей. А «клубничные бочки» помогут собрать богатый урожай этих полезных и вкусных ягод. Кстати, таким способом можно выращивать на участке и грибы.

Используйте землю полностью:

Зелень, которую планируется использовать в пищу в течение летнего сезона, рекомендуется высадить под плодовыми деревьями. Укроп, петрушка, разные виды листового салата – все это не помешает деревьям расти и плодоносить, обеспечивая при этом ваш рацион витаминами и минералами.