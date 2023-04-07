Правила выращивания лемонграсса

Чтобы вырастить лемонграсс в домашних условиях, нужно заранее подготовиться:

Продумать место, где растение будет чувствовать себя комфортно;

Запастись плодородным грунтом;

Найти подходящие емкости для посева семян и последующей пересадки подросших всходов.

Растение требовательно к воде, но не переносит ее застоя. Поэтому при выращивании лемонграсса дома нужно обеспечить ему хороший дренаж:

Сделать отверстия на дне горшка;

На высоту 1/3 емкости насыпать дренажный слой из керамзита, керамических гранул, древесного угля и т. д.

Как посадить лемонграсс:

Есть два варианта выращивания лемонграсса: вы можете вырастить лимонник из семян или из стебля, купленного в магазине.

Выращивание лемонграсса из семян

Вырастить из семян проще, чем вы думаете. Семена сеют весной, тонким слоем на поверхность влажного компоста и не присыпают землей. Если вам нужно полить горшок после посева, делайте это снизу, поместив горшок в миску с водой примерно на час. Держите горшок накрытым в нагретом пропагаторе (устройстве для проращивания семян и укоренения черенков), чтобы способствовать развитию.

Когда семена станут достаточно большими, чтобы с ними можно было работать, пересадите их в большие по размеру горшки, а затем поместите на солнечное место, вдали от сквозняков. Как только корни проступят сквозь дно, пересадите растение в горшок еще большего размера. Вы можете повторить этот процесс несколько раз.

Выращивание лемонграсса из стебля:

Другой вариант — вырастить лемонграсс из магазинного стебля. Возьмите целый стебель лемонграсса и, если основание деревянистое, срежьте ломтик острым ножом. Это улучшит процесс водного питания растения. Срежьте все листья и поместите стебель в стакан с теплой водой. Поставьте его на теплый солнечный подоконник и обновляйте воду каждый день. Через пару недель должны появиться корни. Поместите укоренившийся стебель в горшок с многоцелевым компостом без торфа. Поливайте и держите в теплом и светлом месте. Пересаживайте, когда корни появятся из основания.