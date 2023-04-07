Правила ухода за калатеей

Калатея – растение второго яруса тропического леса и относится к Марантовым. Листья у калатеи овальные и эллиптические в длину до 30 см. Они бывают бархатистые и глянцевые, тыльная часть всегда имеет в окрасе красные оттенки.

От многих остальных растений калатея отличается эффектной листвой, но у нее существуют и иные характерные особенности. У большей части видов калатеи есть подземные стебли, которые формируют поверхностную систему корней, именно из нее вырастают розетки, состоящие из больших листовых пластин овальной формы, их длина варьируется от 0,3 до 0,4 м. Листья имеют длинные черешки.

Сколько солнечного света нужно калатее?

Калатеи хорошо себя чувствуют при непрямом освещении от среднего до яркого, но могут переносить слабое непрямое освещение.

Как часто нужно поливать калатею?

Поливать необходимо каждые 1-2 недели, позволяя почве просохнуть наполовину между поливами. Поливайть чаще при ярком свете и реже при слабом.

Нужна ли калатеям влажность?

Калатеи предпочитают более высокую влажность, если это возможно. Подумайте о том, чтобы установить распылитель тонкого тумана или увлажнитель воздуха, чтобы повысить уровень влажности в помещении.

Какую температуру любят калатеи?

Как и большинство популярных комнатных растений, калатеи предпочитают температуру в диапазоне от 18°C до 30°C, как и в их естественной тропической среде обитания. Лучше не допускать, чтобы температура опускалась ниже 15°C, чтобы избежать повреждений от холода.

Подкормки:

С весны до осени растения подкармливают раствором комплексного удобрения каждые 3 недели, но дозировку уменьшают на 40 – 50%. В зимнее время достаточно 1 подкормки в месяц.

В период цветения калатею кроката и калатею Варшевича подкармливают комплексным удобрением для цветущих растений. Для поддержания оптимального уровня кислотности рекомендуется в воду для полива добавлять лимонную кислоту.

Обрезка:

Обрезку калатеи делают только в том случае, когда листья заболевают или засыхают. Первоначально его срезают на 5 – 6 см выше уровня почвы, когда же пенек стебля высохнет, его удаляют полностью.